Турция разби 4:0 Северна Македония преди заминаването за световното (резултати от контроли)

Националният отбор на Турция разгроми Северна Македония с 4:0 в последната си контролна среща на родна земя преди световното първенство.

Югоизточните ни съседи доминираха изцяло и откриха резултата още във 2-рата минута чрез Оркун Кюкчу, а в 16-ата Джан Узун удвои с точен изстрел по земя от границата на наказателното поле. През второто полувреме Дениз Гюл покачи на 3:0 с гол с глава в 53-тата минута, а крайното 4:0 оформи Баръш Йълмаз в 70-ата минута след красива комбинация и асистенция на Ирфан Каведжъ.

Преди началото на мондиала за Турция предстои още една проверка, която ще се изиграе на територията на САЩ срещу състава на Венецуела.

Други резултати:

Норвегия - Швеция 3:1

Австрия - Тунис 1:0

Словакия - Малта 2:1