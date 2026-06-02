Килиан Мбапе на последното 344-о място в Испания по дефанзивни действия

Килиан Мбапе стана най-слабият играч за сезона в Ла Лига по дефанзивни действия, изчислени на 90 минути игра.

Нападателят на „Реал" е извършил едва 6 дефанзивни прояви в 31 мача от испанското първенство - средно по по-малко от 0,2 на двубой. По този показател Мбапе заема последното, 344-то място сред футболистите в Ла Лига. Винисиус Жуниор се нарежда на 336-о място (32 точки, средно по 1 на 90 минути).

Статистическата платформа FotMob включва в дефанзивните действия отнеманията на топката, пресичане на подавания, изчистванията и блокираните удари.

През изминалия сезон Мбапе за втори пореден път стана голмайстор на Ла Лига, отбелязвайки 25 гола.