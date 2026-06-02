Национал от селекцията на Бленджини подписа в елита на Турция

Велизар Маджаров

Кристиян Алексов Снимка: Startphoto.bg

Националът на България от разширената селекция на Джанлоренцо Бленджини за мачовете от Волейболната лига на нациите Кристиян Алексов ще продължи кариерата си в Турция.

192-сантиметровият посрещач на "Локомотив Авия" е подписал договор за един сезон, с опция за още един с елитния "Истанбул ББ".

Там досега се подвизаваха новата надежда на родния волейбол Денислав Бърдаров и бившият диагонал на славния отбор на "Хебър" и национал на Канада Брадли Гънтър.

От "Нефтохимик" следяха изкъсо ситуацията около Алексов, който беше в плановете им за селекция за новата кампания.

Вицешампионите вече са се насочили към чужденци за позицията посрещач, но на този етап изборът не е направен.

Засега двамата сигурни са Димитър Василев, който подписа за още един сезон и привлеченият от градския съперник "Дея" Цветелин Цветанов.

