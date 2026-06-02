Иван Иванов започна рекордна седмица като №1 в света

Иван Иванов СНИМКА: БФТенис

Иван Иванов започна 47-ата си поредна седмица като №1 в световната ранглиста по тенис  за юноши. Той застана на върха на 14 юли 2025 г., след като спечели  "Уимбълдън". Два месеца по-късно младият ни талант взе титлата и на US Open. Нависимо че последният мач на 17-годишния тенисист при юношите беше през септември, големият му точков актив позволява и досега да държи първото място.

Иван е вторият българин след Григор Димитров, оглавявал световната ранглиста, като престоят му под №1 е рекорден като дължина в историята на тениса у нас.

В момента Иванов е в усилена подготовка за сезона на трева и дебюта си при мъжете в турнир от "Големият шлем". Иван получи покана от организаторите на "Уимбълдън" за участие в квалификациите, а генералната му репетиция за това ще бъде турнирът от сериите "Чалънджър" в Дъблин от 15 до 20 юни.

А следващата седмица Иван ще участва в сесията на Европейския олимпийски комитет в Будапеща, където ще бъде връчена наградата "Пьотр Нуровски" за най-добър млад спортист в Европа за 2025 г. Той е един от шестимата номинирани финалисти заедно с Андреа Берисай (Черна гора, таекуондо), Амалия Ковалиу (Румъния, фехтовка), Руби Евънс (Великобритания, спортна гимнастика), Алинка Мозер (Естония, лека атлетика) и Маруша Шеркези (Словения, колоездене).

