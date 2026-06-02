Родри ще мисли за бъдещето си в "Сити" след световното

Испанският национал Родри е изцяло фокусиран върху световното първенство и ще обсъди бъдещето си в „Манчестър Сити" едва след края на турнира.

Навлизайки в последния сезон от договора си с английския клуб, 29-годишният носител на "Златната топка" за 2024 г. е свързван с трансфер в „Реал" (Мадрид).

Пред репортери халфът сподели, че приема слуховете за нормални, но отговорността му в момента изисква пълна концентрация върху представянето на Испания на Мондиал 2026.

На него европейските шампиони са в група H заедно с отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай.