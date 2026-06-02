"Славия" обяви 2-ма нови

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Славия" привлече Димитър Буров и Йоан Борносузов. Двамата са първите нови попълнения на отбора през лятната пауза, обявиха от клуба.

28-годишният краен защитник Буров има 13 мача за "белите" в периода 2016-2019 година. Бившият юношески национал игра още за ЦСКА 1948, "Спартак" (Плевен), "Ботев" (Враца), "Фратрия" (Варна) и "Струмска слава" (Радомир) в кариерата си до момента. За последно Буров носи екипа на изпадналия "Монтана" в Първа лига. Договорът на бранителя е за два сезона.

22-годишният нападател Борносузов беше в "Ботев" (Враца) през втората част от миналия шампионат, а преди това игра за ЦСКА и италианския "Дженоа". Контрактът му е за три години.