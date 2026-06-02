Испанец ще води "Ливърпул"

Андони Ираола ще замени Арне Слот на мениджърския пост в "Ливърпул", съобщава италианският журналист Фабрицио Романо, която е вътрешен човек в европейските грандове и често докладва първи за транфери.

Двете страни са постигнали принципно споразумение след напреднали преговори през последните 48 часа.

През изминалия сезон испанецът изведе "Борнемут" до шестото място във Висшата лига, веднага след "Ливърпул".

Слот напуска "мърсисайдци" след две години начело, в които донесе 20-ата титла на страната, наследявайки Юрген Клоп.