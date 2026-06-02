Бленджини вече с договор до 2028-а, застраховка при контузии за националите

Договорът на селекционера Джанлоренцо Бленджини, който изведе волейболистите ни до второ място в свате, е бил подновен предсрочно.
Според президента на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев това е напълно заслужено с оглед на постигнатото от него.
През 2023-а италианецът подписа за 3 г. до края на европейското през септември. В контракта имаше клауза за още 2 г. За нея трябваше да се решава през октомври. Това обаче вече е направено.
Ганев разкри за новост в националния.
За първи път на състезателите е осигурена застраховка в случай на контузии.