Бленджини вече с договор до 2028-а, застраховка при контузии за националите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Договорът на селекционера Джанлоренцо Бленджини, който изведе волейболистите ни до второ място в свате, е бил подновен предсрочно.

Според президента на Българската федерация по волейбол (БФВ) Любомир Ганев това е напълно заслужено с оглед на постигнатото от него.

През 2023-а италианецът подписа за 3 г. до края на европейското през септември. В контракта имаше клауза за още 2 г. За нея трябваше да се решава през октомври. Това обаче вече е направено.

Ганев разкри за новост в националния.

За първи път на състезателите е осигурена застраховка в случай на контузии.