Според Хари Кейн световна титла на Англия може да му донесе "Златната топка"

Нападателят на "Байерн" и Англия Хари Кейн смята, че би трябвало да е сред фаворитите за „Златната топка" благодарение на спечелените трофеи и отбелязаните голове през сезона, но не иска сам да се поставя в такава позиция.

Пред френския вестник „Екип", който организира анкетата за №1 в Европа, той допълни, че евентуална световна титла на родината му би засилила шансовете за приза.

Въпреки това Кейн подчерта, че не обича сам да изтъква заслугите си, а предпочита да оставя играта му на терена да говори сама за себе си.