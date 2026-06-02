"Лудогорец" обяви къде ще се готви за новия сезон и контролите

„Лудогорец" стартира лятната си подготовка за сезон 2026/2027 на 18 юни в Разград с тренировка от 19,00 ч.

На следващия ден от 16,00 ч клубът ще даде пресконференция с подробности за подготвителния план. Същия ден „Лудогорец" организира Ден на отворените врати за привържениците, подкрепили тима в последната решителна битка за сезона, донесла квота за европейските турнири. Феновете ще могат да изгледат тренировката на живо, да вземат автографи и да ползват специална отстъпка в клубния магазин, като детайлите за събитието ще бъдат обявени допълнително.

До 26 юни отборът ще тренира в Разград, за когато е насрочена и първата контрола срещу „Етър".

Втората част от подготовката ще се проведе от 28 юни до 10 юли на лагер в Банско. Там "Лудогорец" ще изиграе три приятелски мача - на 4 юли срещу румънския „Ботошани", а на 10 юли сутринта срещу „Фарул". За по-късно същия ден е предвидена още една проверка с опонент, който ще бъде уточнен допълнително, след което „орлите" се завръщат в Разград.