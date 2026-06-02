Дългото чакане съвсем скоро ще приключи. Световното първенство започва на 11 юни и ще завърши на 19 юли с финала на “Метлайф Стейдиъм” в Ню Джърси. За първи път в историята три страни си поделят домакинството - САЩ, Мексико и Канада. С 48 отбора и общо 104 мача това ще е най-мащабният Мондиал в историята.

Разширеният формат означава, че ще има и още един кръг в елиминациите, за който ще се класират 32 от участниците, така там началото ще бъде дадено с 1/16-финали.

Кои са фаворитите за титлата?

Решението на ФИФА да позволи на още повече отбори да се класират за световното първенство създава предпоставки за изненади. Такива ще има, но когато става дума за шансовете за спечелване на световната титла в полезрението попадат обичайните заподозрени. В топ 3 са Испания, Франция и Англия, като шансът "Ла Роха" да грабне втора световна титла в историята се оценява на малко над 18 процента.

Испанците са актуални европейски шампиони и са най-постоянно представящият се национален отбор в последните две години. Селекционерът Луис де ла Фуенте разполага с изключителна дълбочина в състава, а звездата Ламин Ямал ще навърши 19 години по време на турнира (на 13 юли), ако Испания стигне поне до полуфиналите.

Големият въпрос, на който “Ла Роха” трябва да отговори, е ще може ли да запази интензитета в играта си по време на целия турнир в убийствената жега, която се очаква в Северна Америка.

Втори в прогнозите за световен шампион се нарежда Франция с 16.7%. „Петлите“ всяват респект в съперниците си не само с наличието на Килиан Мбапе. Селекционерът Дидие Дешан разполага буквално с купища талант в нападение, където може да разчита още на Усман Дембеле, Майкъл Олисе, Брадли Баркола, Дезире Дуе и Раян Шерки.

Ако има нотка на съмнение по отношение на “сините” и тя е свързана с това доколко Дешан ще се справи с контрола на настроенията в съблекалнята. За самия Дешан това е лебедовата песен начело на Франция, тъй като той отдавна оповести решението си да напусне поста след края на световното.

Вероятност от 14% за титла на Англия може да бъде приета като леко презастраховане, предвид предишните първенства, в които “трите лъва” участваха. С два поредни загубени финала на европейски шампионати, англичаните ще са амбицирани най-накрая да счупят каръка.

Тухел остави у дома големи звезди

Селекционерът Томас Тухел сякаш намери лекарството за главоболията в защита, като в квалификациите не беше допуснат гол и бяха записани осем победи. Тази Англия напълно ще се различава от онази на Гарет Саутгейт, който паркираше автобуса в големите мачове и се надяваше да я споходи късметът, а Тухел разполага с перфектната сплав от млади и опитни футболисти. Той остави у дома звезди като Фил Фоудън, Коул Палмър и Хари Магуайър, а това породи много полемика.

В списъка му има девет дебютанти на голямо първенство, но има и такива като Джордан Хендерсън (четвърто участие на Мондиал) и Хари Кейн, Джордан Пикфорд и Маркъс Рашфорд, за които това ще е трето световно първенство. Кейн дори е начело в листата на фаворитите за „Златната топка“ за номер 1 на турнира.

Това ще е четвъртото Световно първенство в Северна Америка, като винаги досега шампиони са ставали Бразилия (два пъти) и Аржентина (веднъж), но те са по-надолу в подреждането, като шансовете им се котират с по около 10-11 на сто.

Българската връзка в тима на Бразилия

С Винисиус и Рафиня “селесао” разполага с двама от най-качествените офанзивни футболисти в света, а в лицето на Карло Анчелоти най-накрая се намери треньор, който въведе тактическа дисциплина, съчетани със сигурност в защита и мощ в атака.

Логичен избор на Анчелоти беше повиквателната за преминалия през Лудогорец, а вече правещ фурор в английския Брентфорд нападател Игор Тиаго. Дълго време се спекулираше по темата ще бъде ли селектиран Неймар и в крайна сметка звездата на Сантос е сред 26-тимата, но контузия в прасеца поставя участието му под въпрос. Петкратните световни шампиони не са вдигали трофея цели 24 години, но имат супер спомени от Северна Америка. В САЩ’94 станаха шампиони, като тогава пак прекъснаха суша от 24 години без титла от Мондиал.

Що се отнася до Аржентина, там по-скоро високата прогноза за титла се дължи на присъствието на Лионел Меси. Вече на 38, той със сигурност няма да има толкова голямо влияние, колкото в Катар. Треньорът Лионел Скалони ще разчита на ядрото от футболисти, които донесоха триумфа на миналия Мондиал, а за изненада може да се счита решението му да не разчита на Франко Мастантуоно (Реал Мадрид) и на опитния защитник Маркос Акуня, които отпаднаха в последния момент, подобно на Пауло Дибала.

Дори и ако Меси не е в топ форма, “албиселесте” разполага с ярко нападение, в което личат Лаутаро Мартинес, Джулиано Симеоне, Хулиан Алварес, Нико Пас и Тиаго Алмада. Не се е случвало обаче световен шампион да дублира успеха си от далечната 1962 г., когато Бразилия спечели втората си титла. Аржентина игра финал след предишния случай, в който бе световен шампион, но в Италия през 1990 г. загуби от Германия.

Голмайсторите

Носителят на "Златната обувка" от Мондиал 2022 Килиан Мбапе и Хари Кейн оглавяват прогнозите за голмайстор. И двамата могат да натрупат сериозен брой попадения още в груповата фаза, където съперници на Франция са Сенегал, Норвегия и Ирак. В своята група пък Англия ще срещне Хърватия, Гана и Панама. Съперниците са трудни, но „трите лъва" не би трябвало да имат проблеми да излязат от групата си.

За разлика от предишни големи форуми, Кристиано Роналдо не е много напред в предположенията, като шансовете му да стане топ реализатор са оценени на по-малко от 5%.

По-резултатно първенство от предишното?

Мондиал 2022 остана в историята със 172 гола или средно по 2.69 на мач. Солидни числа, но световното първенство в САЩ, Канада и Мексико има всички данни да бъде дори по-резултатно при по-големия брой отбори и още повече мачове. Предвижданията за брой голове – под 280 за 50%, 33% за между 280 и 295 гола и 36% за над 295 попадения.

Ако трябва да се обобщят дългосрочните прогнози на популярната платформа, вниманието основно е върху “великите сили” , а за останалите шансът е да се надяват да объркат сметките им и да вземат колко се може повече от наградния фонд, който ще бъде общо 655 милиона долара - с $215 млн. повече от този за Катар 2022.