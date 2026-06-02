"Кристъл Палас" се раздели с най-успешния си треньор

Оливер Глазнер Снимка: Ройтерс

Английският „Кристъл Палас" официално обяви, че се разделя с мениджъра Оливер Глазнер.

Австриецът бе начело на отбора от 2024 г. Под ръководството на 51-годишния специалист „Палас" спечели три трофея - купата суперкупата на Англия и Лига на конференциите. Преди това в историята си лондончани нямаха спечелен трофея.

„Трудно е да обясня как се чувствам, напускайки „Кристъл Палас" след две години, но трябва да кажа, че беше чест да работя в този футболен клуб. Това ще остане с мен до края на живота ми.

Нося със себе си много щастливи спомени, но най-вече си спомням атмосферата, която създадохте на „Селхърст Парк" в дните на мачовете – емоцията, интензивността, шумът. Създадохме манталитет, който ни позволяваше да се състезаваме. Това не означава, че печелихме всеки мач. Но показахме, че „Кристъл Палас" може да се конкурира с най-добрите отбори у дома и на континента", обяви най-успешния мениджър на "Палас" на раздяла.

