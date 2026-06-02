Търсят клубове фантоми в щангите

Войната в щангите продължава с пълна сила. В Министерството на младежта и спорта е заведена жалба до министър Енчо Керязов, че не се прави проверка за клубове, които се смятат за фантоми.

От хората, близки до сегашния президент Стефан Ботев, твърдят, че са подали отдавна сигнал, но няма никаква реакция от страна на хората в министерството. Става въпрос за 9 клуба, които се появявали само на общи събрания, без да развиват никаква дейност. Твърди се, че дори нямат треньори и нито един състезател.

И за да е пълен хаосът, вече има регистрирана и Обединена федерация по вдигане на тежести. Стефан Ботев отново е президент, олимпийският шампион Севдалин Маринов е вицепрезидент. В управата влизат и големи имена като Нено Терзийски, Нели Янкова, Пламен Братойчев, Евгени Танев и Станимир Вълчев.

След блокадата на извънредното общо събрание, на което бе избран Асен Златев, неговият управителен съвет пък се премести в Нова българска федерация по вдигане на тежести. Така, като се отнеме лицензът на сегашната, която фалира, ще има битка за тапията.

