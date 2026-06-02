Сувенирите за “Джирото” в България разпродадени още на старта край морето

Огромният интерес на българската публика към колоездачната обиколка на Италия е учудил дори свикналите на всичко организатори.

Официалните сувенири за “Джирото”, които се произвеждат единствено от лицензирана фирма, са били разпродадени още в началото край морето. 109-ото издание на обиколката започна с три етапа у нас: Несебър - Бургас, Бургас - Велико Търново и Пловдив - София. В столицата пред храм-паметника “Св. Александър Невски” имаше специална зона за феновете, но сувенири не бяха налични.

В опит да решат проблема организаторите от RCS са имали вариант да доставят в София фланелки, шапки и всички останали неща в розово, свързани с “Джирото”, с двата чартърни самолета, които се използваха за логистиката.

Италианците бяха впечатлени от неочаквано (за тях) многото публика в етапните градове и край шосетата, където минаха колоездачите. Интересът бе отбелязан и от голямата звезда Йонас Вингегор.

Датският лидер на Visma спечели Giro d'Italia още при дебюта си и така стана едва осмият в историята с титли в трите най-големи обиколки заедно с тези на Франция и Испания.

