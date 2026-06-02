Продават на търг фланелка на Пеле, с която Краля за първи път става световен шампион

Фланелка, носена от Пеле по време на първата победа на Бразилия на финала на световното първенство през 1958 година, ще бъде изложена за кратко публично, преди да бъде продадена на търг в Ню Йорк, обявиха от Sotheby's във вторник.

Тогава 17-годишният Пеле, който по-късно ще бъде наречен Краля, отбеляза два от петте гола на родината си срещу домакина Швеция (5:2).

Фланелка с номер 10 ще бъде изложена за кратко по време на световното първенство през 2026, което се провежда в Съединените щати, Мексико и Канада, в новата централа на Sotheby's в Манхатън. Продажбата е планирана да приключи на 16 юли, предава БТА.

Оценена на над шест милиона долара, тази фланелка може да се превърне в една от най-скъпите в историята на футбола след рекордната продажба на фланелката, носена от Марадона на 22 юни 1986 година в Мексико Сити по време на легендарния четвъртфинал срещу Англия (9,3 милиона долара). Аржентина спечели с 2:1 благодарение на два легендарни гола на играча, единият от които беше с ръка.

В прессъобщение Sotheby's обяснява, че фланелката, носена от Едсон Арантес до Нашименто - Пеле, е била подарена от играча на неговия съотборник и приятел Дида. Тя е била съхранявана десетилетия в семейството на последния, в крайна сметка е попаднала в музей, преди да бъде продадена на търг за първи път през 2004 за неопределена сума.