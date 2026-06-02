Великият Кени Далглиш се бори с рак

Иконата на "Ливърпул" сър Кени Далглиш съобщи в социалните мрежи, че страда от раково заболяване.

75-годишният шотландец заяви, че засега лечението му върви добре и се надява да завърши с успешен край.

"Както показа моята неволна публикация в социалните мрежи, в момента се лекувам от рак. За разлика от използването на мобилен телефон, лечението ми върви добре. В идеалния случай това щеше да остане лична информация, защото така трябва да бъде, но моите безполезни технологични умения ме принудиха. Благодаря на прекрасния медицински персонал, който прояви невероятна грижа и дискретност, не само за мен, но и за много, много други", написа Далглиш.

Състезателната кариера на Далглиш преминава в два клуба - "Селтик" и "Ливърпул", с които печели общо 10 титли, пет национални купи, пет купи на лигата и три пъти купата на европейските шампиони.

За националния отбор на Шотландия той има 102 мача и 30 гола.

Като мениджър Далглиш води "Ливърпул", "Блекбърн", "Нюкасъл" и "Селтик". С "червените" той печели три титли, като по време на първата от тях той все още е и действащ играч, а през сезон 1994/95 взима и Висшата лига с "Блекбърн". Последният трофей в неговата богата визитка е купата на Лигата, която взима през 2012 година по време на втория си мениджърски престой на "Анфийлд".