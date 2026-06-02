Димитър Кисимов загуби от партньора си на "Ролан Гарос"

Българското участие на "Ролан Гарос" в схемите поединично напълно приключи.

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг при юношите след загуба 4:6, 5:7 от партньора си на двойки Конър Дойг. Този мач от откритото на Франция започна със закъснение заради дъжда в Париж, а при 1:0 за нашия тенисист бе прекъснат, защото пак заваля.

При доиграването Кисимов поведе с пробив, но не го задържа, спаси мачбол при 4:5, но после загуби сервиса си. Южноафриканецът Дойг се възползва от втория шанс и спечели.

Двамата са шампиони в турнира от "Големият шлем" в Австралия в началото на сезона.