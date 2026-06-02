ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Ударихме 10 военни завода в Киев през измин...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22964513 www.24chasa.bg

Димитър Кисимов загуби от партньора си на "Ролан Гарос"

916
Димитър Кисимов (вляво) е първият български тенисист с титла при юношите от Australian Open.

Българското участие на "Ролан Гарос" в схемите поединично напълно приключи.

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг при юношите след загуба 4:6, 5:7 от партньора си на двойки Конър Дойг. Този мач от откритото на Франция започна със закъснение заради дъжда в Париж, а при 1:0 за нашия тенисист бе прекъснат, защото пак заваля.

При доиграването Кисимов поведе с пробив, но не го задържа, спаси мачбол при 4:5, но после загуби сервиса си. Южноафриканецът Дойг се възползва от втория шанс и спечели. 

Двамата са шампиони в турнира от "Големият шлем" в Австралия в началото на сезона.  

Димитър Кисимов (вляво) е първият български тенисист с титла при юношите от Australian Open.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!