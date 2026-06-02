Украйна срещу Русия в полуфинал при жените на "Ролан Гарос"

Украинка и рускиня ще бъдат съпернички на полуфинал в откритото на Франция по тенис.

Марта Костюк отстрани 6:3, 2:6, 6:2 своята сънародничка Елина Свитолина и за първи път влезе сред най-добрите четири на турнир от "Големия шлем". Това бе 17-ата победа от 17 мача на червени кортове за състезателката на Украйна през този сезон.

Нейна съперничка ще бъде Мира Андреева от Русия, която отнесе 6:0, 6:3 ветеранката от Румъния Сорана Кърстя. Костюк спечели срещу Андреева на финала в Мадрид преди откритото на Франция.