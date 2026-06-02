"Арсенал" с рекорд за най-голям шампионски парад в историята

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 1,5 милиона души се включиха в шампионския парад на „Арсенал" в Лондон на 31 май, превръщайки го в най-многолюдното подобно събитие в историята. Празненствата отбелязаха първата титла на тима във Висшата лига от 22 години насам, след като по-рано отборът отстъпи на „Пари Сен Жермен" след дузпи във финала на Шампионската лига.

Мащабното събитие наложи сериозни мерки за сигурност, като два дни по-късно равносметката отчита:

- 6 намушкани с нож (повечето без сериозни наранявания, най-тежко е пострадал 20-годишен младеж);

- 24 арестувани за нападения над полицаи, хулиганство в нетрезво състояние, наркотици и сексуално посегателство;

- 75 души, спасени от опасни високи места.

В охраната са участвали 500 полицаи, като двама от тях са пострадали (единият с порезни рани, а друг – ударен с предмет), а четири полицейски вана са с материални щети.

Въпреки инцидентите и малък пожар в хотел, причинен от сигнална ракета, властите оценяват организацията и поведението на огромното мнозинство от феновете като успешни. Стратегическият командир на пожарната служба, Пат Гълбърн, определи честванията като „фантастична гледка" и подчерта, че по-голямата част от хората са празнували безопасно.