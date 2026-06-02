Швейцарски национал не успя да замина за световното заради присъда отпреди 3 г.

Силван Видмер се е метнал на гърба на Бреел Емболо. Снимка: Ройтерс

Швейцарският нападател Бреел Емболо не отпътува с националния си отбор за световното първенство в САЩ. Причината е внезапно допълнително преразглеждане на електронното му разрешение за пътуване (ESTA) от страна на американските власти.

Случаят е свързан с влязла в сила присъда от швейцарски съд за инцидент в Базел през 2018 г. През 2023 г. футболистът на „Рен" беше осъден на условна глоба за отправяне на заплахи, а през април тази година решението стана окончателно, след като той се отказа да го обжалва пред Федералния съд.

От швейцарската федерация уточниха, че разрешението на Емболо е било одобрено до последно, преди да бъде спряно за проверка. Централата е в контакт с органите и се надява нападателят да се присъедини към състава по-късно или на следващия ден.

Говорител на тима припомни, че Емболо е бил допуснат в САЩ за мачове през юни 2025 г. Швейцария започва участието си на мондиала на 12 юни в Торонто срещу съ-домакина Канада, като в групата са още Босна и Херцеговина и Катар.

