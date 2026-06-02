Основателят на „Айрън Мейдън" с жест към Боримиров

Легендарният басист на „Айрън Мейдън" Стив Харис се присъедини към холивудската звезда Сам Джоунс, подписвайки фланелката на "Левски" номер 7 с името на изпълнителния директор на клуба Даниел Боримиров.

Това се случи след края на демонстративния мач на стадион "Георги Аспарухов" между приятели на "Левски" и „Айрън Мейдън".

Той се игра преди седмица на "Герена", завършвайки 9:6 за музикантите.

Стив Харис, Кирил Евтимов заедно с бившите играчи на „сините" Елин Топузаков, Николай Димитров, Георги Христов и други взеха участие в него.

По традиция, както и след края на предишния мач преди четири години, 70-годишната хеви-метъл икона даде на бургазлията марковия си накитник, с който се появява на сцената по време концерти.

От своя страна, Евтимов го е обещал за подарък в знак на благодарност на своя приятел Жоро Маринов-Близнака.

Близнака, който е председател на фен клуба на "Левски" в Англия, има главната роля и заслуга за организацията и провеждането на този шоу мач.