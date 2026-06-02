От ЦСКА призоваха феновете си да се регистрират

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От ЦСКА отново обърнаха внимание на новата кампания за фен регистрация. „Червените" призоваха привържениците да посетят пункта пред Сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски", където записванията вървят всеки ден.

„Нямаме търпение - завръщането в нашия уникален дом е все по-близо! Мечтата на поколения фенове на ЦСКА много скоро ще е реалност!

Тук ще бъдат и нашите деца!

Очакваме ви в пункта за фен регистрация пред Сектор В на Националния стадион - всеки ден, без почивка (работно време 8:00-19:30 ч.).

Обратно у дома!", написаха от ЦСКА на своя официален профил в социалните мрежи.

Основната цел на стартиралата фен регистрация в ЦСКА е гарантирането на максимална сигурност и ред на изграждащия се нов стадион „Българска армия", по модела на водещите европейски и световни клубове.

Ето какво включва и защо се прави:

Достъп до стадиона: Придобиването на новата петгодишна фен карта е задължително условие - само регистрирани привърженици ще имат право да купуват билети и абонаментни карти за домакинските мачове на новия стадион.

Иновативна сигурност: Процедурата включва бързо сканиране на вените на дланта (биометричен сензорен метод, който не оставя класически отпечатъци). Целта е да се предотврати влизането на лица с наложени забрани за посещение на мачове, както и да се спрат проявите на вандализъм и хулиганство.

Идентификация и защита на данните: Процесът е съобразен със Закона за защита на личните данни (GDPR) и цели клубът да има ясна представа кой присъства на трибуните, за да се гарантира спокойствието на семействата и децата по време на мач.

Привилегии за лоялните фенове: Издаването на картата осигурява предимство при пускането в продажба на сезонните абонаментни карти за новата „Армия".

Регистрацията се извършва на специални пунктове (основният е пред Сектор „В" на Националния стадион „Васил Левски"), като клубът организира и мобилни станции из цяла България, за да достигне до привържениците извън столицата. Всичко отнема броени минути и се заплаща еднократна такса от 10 евро.