"Барса" пак се сети за Хари Кейн

Испанският шампион „Барселона" все още проявява интерес към нападателя на „Байерн" Хари Кейн, информира каталунското издание sport.es.
Тъй като освобождаващата клауза на Кейн от 65 милиона евро вече е изтекла, „Барса" ще трябва да преговаря директно с баварците. Очаква се „Байерн" да започне разговорите от стартова цена от 80 милиона евро.
Мюнхенци купиха капитана на Англия за 100 млн. преди 3 г. от "Тотнъм".
Кейн нdправи феноменален сезон с 61 гола и 8 асистенции в 51 мача във всички турнири.
Настоящият му договор с германския гранд е до лятото на 2027 г.