ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БНБ е похарчила над 84 млн. лв. за издръжка на пар...

Времето София 24° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22965848 www.24chasa.bg

Славен италианския тим иска треньора на "Левски" Хулио Веласкес

1064
Хулио Веласкес Снимка: Йордан Симеонов

Италианският "Сампдория" е хвърлил око на треньора на "Левски" Хулио Веласкес. С испанеца начело "сините" прекъснаха 17-годишната си суша без титла в България.

 Клубът от Генуа, който е печелил КНК 1990 г., в момента е част от второто ниво на италианския футбол - серия "Б".

Амбициите на клуба, който има и финал за КЕШ, обаче са да се върне в елита на страната. 

Според информация на италианското издание genova.repubblica.it, съществува голяма вероятност Веласкес да смени „Герена" със стадион „Мараси". Испанецът вече има опит в Италия. Преди години той ръководи "Удинезе".

Изданието отчита още, че в "Сампдория" спортен директор Америко Бранко. Двамата с Веласкес работят заедно в Нидерландия, години преди Веласкес да се озова в "Левски".

Хулио Веласкес Снимка: Йордан Симеонов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Друсайте се спокойно, деца! Тук е добре да сме тъпи!