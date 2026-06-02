Славен италианския тим иска треньора на "Левски" Хулио Веласкес

Италианският "Сампдория" е хвърлил око на треньора на "Левски" Хулио Веласкес. С испанеца начело "сините" прекъснаха 17-годишната си суша без титла в България.
Клубът от Генуа, който е печелил КНК 1990 г., в момента е част от второто ниво на италианския футбол - серия "Б".
Амбициите на клуба, който има и финал за КЕШ, обаче са да се върне в елита на страната.
Според информация на италианското издание genova.repubblica.it, съществува голяма вероятност Веласкес да смени „Герена" със стадион „Мараси". Испанецът вече има опит в Италия. Преди години той ръководи "Удинезе".
Изданието отчита още, че в "Сампдория" спортен директор Америко Бранко. Двамата с Веласкес работят заедно в Нидерландия, години преди Веласкес да се озова в "Левски".