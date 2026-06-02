Зверев на 2 победи от голямата си мечта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Александър Зверев (№2 в схемата и №3 в света) се класира за полуфиналите на „Ролан Гарос" за пети път в последните шест години. Германският тенисист победи 19-годишния испански дебютант Рафаел Ходар със 7:6 (3), 6:1, 6:3.

След отпадането на всички останали големи фаворити Зверев остана най-високопоставеният тенисист в турнира. Това отваря пред него може би най-голевия шанс в кариерата му най-накрая да спечели първата си титла от "Големият шлем". Това е голямата мечта на 29-годишния Зверев.

На полуфиналите в петък германецът ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Жоао Фонсека (Бразилия) и Якуб Меншик (Чехия).