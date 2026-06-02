Халф на България отпадна за мача с Молдова

След като четирима от лидерите на националния отбор - Илия Груев, Кирил Десподов, Филип Кръстев и Димитър Митов, ще пропуснат проверките през юни, сега още един играч получи контузия.

Халфът Никола Илиев е с разтежение и няма да играе в мача с Молдова в петък. Полузащитникът получи контузия при загубата 0:1 от Черна гора в Пловдив в понеделник. Това бе седми пореден мач на нашите без успех срещу този съперник.

Заради травмата той бе принудително заменен още през първата част. Очаква се до средата на месеца играчът на “Ботев” (Пд) да бъде напълно готов за игра.

Иначе поражението прекъсна победната серия на водения от Александър Димитров тим. В последния мач за 2025 г. нашите спечелиха 2:1 над Грузия в среща от световните квалификации. През март пък извоюваха два успеха - 10:2 над Соломоновите острови и 1:0 срещу Индонезия, което пък донесе и купа от FIFA Series за България.

Точно на многото контузии наблегна и селекционерът ни след поражението от балканците. Откакто той пое отбора, все някой от основните играчи липсва по една или друга причина.

“Постоянно излизаме с нови играчи поради контузиите на много, които бяхме планирали. Има играчи, които за първи път играят заедно. Това доста повлия”, каза селекционерът на България Александър Димитров след загубата от Черна гора.

Треньорът на нашите със сигурност ще направи доста промени за двубоя с Молдова. По всяка вероятност наставникът ще пусне в игра тези, които не взеха участие в срещата с черногорците.

“Неважен мач с националния отбор няма. Всеки мач се излиза, за да се побеждава. След няколко дни трябва да излезем и да победим.

Андриан Краев много ми помага. Чувствах се все едно съм бил доста време с тях. Беше доста приятно и съм изключително щастлив, че направих своя дебют. Всичко е в нашите възможности за Лигата на нациите”, каза дебютиралият за мъжкия национален отбор Петко Панайотов, играч на ЦСКА.