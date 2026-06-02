България гостува на Дания за купа "Дейвис" в малка зала

България ще гостува на Дания на 18 и 19 септември в мач от Световна група I на купа „Дейвис" (неофициално световно отборно по тенис за мъже).

Двубоят ще се играе в Хилерьод, предградие на Копенхаген, в зала „Роял Стейдж", която има капацитет от едва 2800 места. За сравнение - през февруари България беше домакин на Белгия в зала „Колодрума" в Пловдив, която разполага с над 6000 места.

Срещата ще се проведе на твърди кортове с настилка Laykold, на която се играе и турнирът от сериите "Мастърс 1000" в Маями.

При успех срещу Дания България ще се завърне в Световната група, а при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

България и Дания са се срещали само веднъж в историята на купа „Дейвис" през 1982 г., когато тимът ни отстъпва с 1:4 в Пловдив.