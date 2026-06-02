В “Лудогорец” още са на шампионска вълна

След 14 титли поред “Лудогорец” бе детрониран от “Левски”, но в Разград още са на вълна шампиони.

Това става ясно от съобщения в сайта и социалните медии на клуба, в което “орлите” се титулуват като шампиони.

“Лудогорец” стартира лятната си подготовка за сезон 2026/2027 на 18 юни в Разград с вечерна тренировка от 19,00 ч. До 26 юни “Лудогорец” ще се подготвя в Разград. За същата дата е планирана и първата предсезонна контрола, в която съперник ще бъде “Етър”.

От 28 юни до 10 юли “орлите” ще проведат втората част от лятната си подготовка на лагер в Банско. По време на престоя си в планинския курорт българският шампион ще изиграе 3 контролни срещи. На 4 юли “Лудогорец” ще се изправи срещу румънския “Ботошани”.

На 10 юли са предвидени още две проверки - срещу “Фарул” сутринта и срещу съперник, който ще бъде обявен допълнително. След тези срещи отборът се завръща на базата си в Разград”, гласи част от съобщението. След като не стана шампион, “Лудогорец” за първи път няма да се готви в чужбина.

На 19 юни пък от клуба организират ден на отворените врати за феновете си като благодарност за подкрепата през миналия сезон.

