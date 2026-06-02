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Белгия би 2:0 Хърватия в Риека, Лукаку с гол №90 и 5-о място в историята

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Ромелу Лукаку ликува пред хърватските привърженици. Снимка: Ройтерс

Ромелу Лукаку отбеляза своя 90-и гол за националния отбор на Белгия.

Нападателят помогна на отбора си да победи Хърватия с 2:0 в приятелски мач преди световното първенство.

Така 33-годишният гигант заема пето място в историята на футбола по брой голове за национални отбори.

Най-добрият голмайстор е португалецът Кристиано Роналдо (143), следван от Лионел Меси (Аржентина, 116), Али Даеи (Иран, 108) и Сунил Чхетри (Индия, 95 гола).

В Риека Лукаку вкара в 96-ата мин. За гостите точен бе още Юри Тилеманс (38)

Ромелу Лукаку ликува пред хърватските привърженици. Снимка: Ройтерс

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