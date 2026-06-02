"Покръстиха" самолета на Бразилия преди отлитането за световното

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Самолетът на националния отбор на Бразилия беше „покръстен" с водни оръдия преди излитането си за САЩ за световното първенство.

"Кариоките" излетяха от Рио де Жанейро за Ню Джърси. Преди излитането самолетът на отбора премина под струите на водни оръдия от две пожарни коли, разположени една срещу друга.

В авиацията тази традиция се нарича „покръстване" (воден салют) и се изпълнява при специални поводи. Преминаването през водните струи символизира освещаването на борда.

Както отбелязва Globo Esporte, акцията е била съгласувана с Бразилската футболна конфедерация.