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Макрон навести френските национали

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Макрон с френските национали Снимка: instagram.com/emmanuelmacron/

Френският президент Еманюел Макрон посети играчите на националния отбор. Срещата се проведе в тренировъчната база на „петлите" в Клерфонтен. Макрон беше придружен от съпругата си Брижит. Държавният глава разговаря с футболистите и треньорския щаб, а след това позира за снимка с тях.

Френският национален отбор стартира своята подготовка за световното първенство, което ще се играе в Мексико, САЩ и Канада. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли.

В груповата фаза Франция ще премери сили с Норвегия, Ирак и Сенегал.

Макрон с френските национали Снимка: instagram.com/emmanuelmacron/

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