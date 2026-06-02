Треньорът на Аржентина: Меси отива на 6-ото си световно със същата страст

Селекционерът на световния шампион Аржентина Лионел Скалони коментира 6-ото поред участие на мондиал за мегазвездата Лионел Меси:

„Той ще играе толкова, колкото сам пожелае, защото всички знаем на какво е способен. И това, че отива на шестото си световно първенство, не е изненада. Как изобщо може да бъде изненада? Изненадващо е само това, че е спечелил само четири трофея с националния отбор. Беше на крачка от победата на още две Копа Америка и на още едно световно първенство. На крачка, и според мен, абсолютно несправедливо не спечели. Трябваше да победи.

Границата е много тънка, но той показа невероятно желание да продължи да играе. Това е най-добрият пример за момчетата, които го гледат и си казват: Виж, той продължава да опитва, иска да играе, иска да бъде там. Ето това е най-добрият пример.

Той почти не се е променил, остава си същият играч, все същият боец. Отива на шести мондиал със същата страст. И не мисля, че това ще се промени. Това е примерът, който искаш да дадеш на младите футболисти. Вижте, въпросът не е в това колко си спечелил и как си играл, а в това как се отнасяш към работата си. Точно това се опитваме да обясним на момчетата. И те го виждат."