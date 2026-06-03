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Якуб Меншик развали празника на бразилците и е на полуфинал на "Ролан Гарос"

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20-годишният Якуб Меншик е най-младият чех на полуфинал в турнир от "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

Бразилският празник на "Ролан Гарос" приключи. 

В двубоя на младите звезди Якуб Меншик охлади 6:4, 6:3, 7:6 (7:3) Жоао Фонсека и за първи път в кариерата си се класира на полуфинал в турнир от "Големият шлем". 20-годишният гигант изоставаше с пробив в третия сет, върна го, после още един, а при 6:5 имаше 6 мачбола, преди да приключи в тайбрека. 

Меншик е първият представител на чешкия тенис във финалната четворка на "Шлем" от 7 години. В следващия кръг го очаква поставеният под №2 и бивш финалист Александър Зверев (Гер). 

20-годишният Якуб Меншик е най-младият чех на полуфинал в турнир от "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

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