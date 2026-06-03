Кандидат за президент на "Реал" скандализира: Искам "Барселона" да спре да съществува!

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Кандидатът за президент на „Реал" (Мадрид) Енрике Рикелме предизвика скандал в Испания с остро изказване срещу вечния съперник в подкаста The Wild Project.

Бизнесменът обяви, че голямото му желание е да види „Барселона" в Сегунда Дивисион, което би го направило истински щастлив.

Запитан дали би искал каталунският гранд изобщо да спре да съществува, Рикелме отсече, че няма да има никакъв проблем с това, тъй като за него е важно единствено „Реал" да побеждава.

Думите му бързо нажежиха страстите в страната и бяха приети в Каталуния като открита и крайна провокация.