ФИФА скри 44 000 непродадени билета

44 000 от непродадените билети за световното първенство мистериозно изчезнаха от сайта на ФИФА, информира “Нюзуик”. Мистерията е пълна, като вероятно става въпрос за някакво раздаване на места безплатно, за да бъдат пълни стадионите.

До събота са били оферирани 74 000 билета на официалния сайт на световната федерация. Изненадващо бройката спада до 44 000, а след това и до под 30 000 само за няколко часа.

Просто няма вариант, при който изведнъж толкова фенове да са се сетили да купуват билети в последния момент, и то с такива темпове.

ФИФА отнася доста критики заради цените на билетите и бавната продажба.

Със сигурност са отклонени и билети за спонсори и други приятели на ФИФА.

В последните дни се оказа, че например всеки фен на Саудитска Арабия, който ще присъства на световното, ще получи безплатен билет, за да ходи поне на мачовете от групата.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мандани пък обяви, че е постигнал споразумение с ФИФА и е получил билети, които ще раздаде по 50 долара на жители на града.

Голям удар бе нанесен и от притежателите на вечни карти за стадион “Ацтека” в Мексико Сити. Те са им били раздадени, за да се реновира съоръжението.

ФИФА обяви, че за световното тези карти не важат и те се обърнаха към съда. Световната централа бе осъдена на всички инстанции и сега картите им трябва да бъдат заредени за всички мачове от световното първенство. На всичко отгоре ще трябва да им се предостави и кетъринг, а не да ползват пакетите, които бяха продавани от хората на Джани Инфантино.

“Ацтека” е първият стадион в историята, който ще е домакин на три откривания на световно първенство. На 11 юни Мексико се изправя срещу Република Южна Африка.

