Бразилия със самолета на “Ролинг Стоунс”

Бразилските национали пристигнаха на световното със самолета, който легендарната група “Ролинг Стоунс” използва за световното си турне за 60 години на сцената.

Аеропланът бе изпратен с воден салют, което се прави при изключително важни полети, или пък когато става въпрос за чисто нова машина, за да бъде “кръстена”. След като обаче става въпрос за стара, двете пожарни изпратиха с вода националите, за да се опитат да станат световни шампиони от 2002 г. насам, което си е едно рекордно дълго време.

Тимът на Карло Анчелоти е един от фаворитите за титлата на световното първенство.

