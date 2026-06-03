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Удар за Австрия с контузия на ас преди световното

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Удар за Австрия с контузия на ас преди световното

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Кристоф Баумгартнер

Тежък удар получи Австрия преди световното. Ключовият футболист Кристоф Баумгартнер от германския “РБ Лайпциг” е аут заради контузия.

26-годишният офанзивен играч получил мускулна травма на дясното бедро по време на загрявката преди последната контрола срещу Тунис (1:0) в понеделник. Ядрено-магнитният резонанс показал, че участие на мондиала е невъзможно.

“За съжаление, голямата ми мечта да играя на световно първенство се разпадна. Все още не мога да повярвам. Това със сигурност е най-тежкият ден в кариерата ми и ще отнеме време, докато превъзмогна това разочарование”, написа Баумгартнер в инстаграм.

Той бе твърд титуляр в схемата на селекционера Ралф Рангник.

Кристоф Баумгартнер

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