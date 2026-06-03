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https://www.24chasa.bg/sport/article/22967617 www.24chasa.bg

Бразилски модел се облепи със снимки на футболни звезди за 7 часа

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Бразилският модел, блогър и инфлуенсър Керолай Чавес подаде заявление за участие в конкурса „Муза на Световното първенство по футбол 2026" по необичаен начин.

Момичето, което миналата година спечели титлата „Мис Бум Бум" (за притежателка на най-красивите задни части), облепи цялото си тяло със стикери на Panini с футболисти.

По думите на Чавес процедурата ѝ е отнела около седем часа, а общо са били необходими няколкостотин стикера.

Тя допълни, че не е искала да използва традиционен тоалет с футболна форма и е решила да измисли нещо оригинално.

Върху тялото на модела бяха залепени стикери с изображения на Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Винисиус Жуниор и други футболни звезди.

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