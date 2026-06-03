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Започна делото по скандала с изнасилване в имението на Шумахер, кръв по чаршафите?

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Джоуи Моусън Снимка: Instagram

В Швейцария започна делото за скандала с обвиненията за изнасилване в имението на Михаел Шумахер.

Медицинска сестра, която се е грижела за седемкратния световен шампион във Формула 1, се е събудила в окървавени чаршафи. Тя е била изнасилена от пилот, приятел на Мик Шумахер, син на Михаел.

Обвиняем е 30-годишният австралиец Джоуи Моусън. Прокуратурата твърди, че той е упоил жертвата си с помощта на коктейл през 2019 г. Пилотът категорично отхвърля обвиненията. Той твърди, че сексуалният контакт е бил по взаимно съгласие и че преди това двамата се целували в нощен клуб в Женева.

Медицинската сестра, наречена в документите по делото Наджиа Б., категорично отрича. И сестрата, и Моусън присъстват на процеса в Нион. В залата обаче няма член на семейство Шумахер. Причината - никой от фамилията не е замесен в случая, нито е присъствал в къщата по време на предполагаемото престъпление.

Моусън не се яви в съда през октомври. Заради това заседанието бе отложено.

Джоуи Моусън Снимка: Instagram

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