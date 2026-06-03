Меси тренира индивидуално

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Лионел Меси тренира самостоятелно, докато защитаващият титлата си отбор на Аржентина проведе първата си тренировка в САЩ преди началото на Мондиал 2026.

Капитанът на "Интер Маями" страда от мускулна травма на лявото бедро от 24 май, но се очаква да бъде готов за първия мач на тима срещу Алжир на 16 юни в Канзас Сити.

38-годишният Меси се присъедини към Аржентина в тренировъчната база в Канзас Сити и правеше "специфични упражнения" в понеделник заедно с няколко съотборници, които също имат леки здравословни проблеми.

"Играчите, които страдат от мускулни травми и други контузии, продължават да работят с физиотерапевтите върху специфични упражнения на терена и постигат добър напредък", съобщиха от Аржентинската футболна асоциация.

Световният шампион ще изиграе последния си контрола срещу Исландия на 9 юни в Обърн, Алабама.

Меси ще участва в рекордното си шесто световно първенство. Той е лидер на Аржентина по брой мачове (198) и отбелязани голове (116) за всички времена, откакто дебютира в националния отбор през 2005 година.