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Мачът между ДР Конго и Чили е отменен заради опасения от ебола

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Засега няма ваксина срещу новия щам на ебола. Снимка: Pixabay

Приятелският мач между Демократична република Конго и Чили, насрочен за 9 юни в испанския град Ла Линеа де ла Консепсион, е отменен, съобщава Би Би Си. Решението е взето от кмета на града Хуан Франко, който забрани мача поради сериозни опасения относно вируса eбола.

Отборите се опитват да намерят ново място за провеждане на приятелския мач само няколко дни преди началото на турнира.

Националният отбор на ДР Конго преустанови подготовката на родна земя за световното първенство през 2026 г. поради епидемията от вируса Ебола в страната и в момента тренира в пълна изолация в Испания. Световната здравна организация определи ситуацията като "извънредна", но не я обяви за пандемия.

На световното първенство през 2026 г. националният отбор на ДР Конго беше поставен в Група K, където ще играе с Португалия, Колумбия и Узбекистан.

Засега няма ваксина срещу новия щам на ебола. Снимка: Pixabay
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