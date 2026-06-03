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Бленджини обяви състава на световните вицешампиони за първия турнир от Лигата на нациите

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Джанлоренцо Бленджини Снимка: БФВ

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия.

Българският тим, който е световен вицешампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19:00 часа българско време. След това националите ще изиграят още три срещи в рамките на първия турнир от надпреварата.

Програмата на България в първата седмица на VNL е следната:

10 юни, 19:00 ч. – България – Белгия
11 юни, 22:30 ч. – България – Иран
13 юни, 21:30 ч. – България – Аржентина
14 юни, 20:30 ч. – България – Сърбия
Състав на България:

Разпределители:

Симеон Николов

Стоил Палев

Диагонал

Венислав Антов

Посрещачи:

Александър Николов

Аспарух Аспарухов

Денислав Бърдаров

Мартин Атанасов

Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов

Борис Начев

Илия Петков

Преслав Петков

Либеро:

Дамян Колев

Руси Желев

Джанлоренцо Бленджини Снимка: БФВ

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