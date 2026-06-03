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Крило от Нидерландия отказа на "Лудогорец"

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Снимка: "Лудогорец"

Нидерландският футболист Емануел Поку е отхвърлил възможността да заиграе в България, съобщава WFCGRONINGEN в социалната мрежа Х. 20-годишното крило на "Алмере Сити" е бил следен от "Лудогорец", като настоящият му клуб се е съгласил да го продаде, но самият играч е отказал възможността да играе в Разград.

Поку има договор с тима си за още един сезон. Футболистът може дза бъде използван по двете крила, както и като централен нападател. Неговият брат Ернест Поку играе в германската Бундеслига за "Байер" (Леверкузен).

През изминалия сезон Емануел е записал общо 49 мача, като е отбелязал 12 гола и направил 9 асистенции.

Снимка: "Лудогорец"

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