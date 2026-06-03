Вратар на "Сампдория" пред дебют за България

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Националният отбор на България до 19 г. ще изиграе две контроли срещу Албания на базата в „Бояна" (на 4 юни от 18:00 ч. и на 7 юни от 10:30 ч.), които ще се излъчват в YouTube канала на БФС.

Селекционерът Атанас Рибарски повика 22-ма футболисти, като дебютант е вратарят Андрей Кръстев от италианския „Сампдория". При предишния лагер клубът му го спря поради неофициални дати на ФИФА, но сега той е на линия.

Останалите трима легионери в състава са капитанът Калоян Божков („Динамо Загреб"), Кристиян Горянов („Каляри") и Георги Ангелов („Еспаньол").

Пълен състав на България:

Вратари: Огнян Владимиров („Левски"), Андрей Кръстев („Сампдория", Италия)

Защитници: Борислав Стоичков („Септември София"), Емануил Няголов („Черно море"), Теодор Танев („Септември"), Алекс Тунчев (ЦСКА), Даниел Кирилов („Марек 1915"), Тимур Мустафа („Лудогорец"), Радослав Палазов („Локомотив Пловдив"), Денис Кирашки („Локомотив Пловдив")

Полузащитници: Калоян Божков („Динамо Загреб", Хърватия), Радостин Стоилов („Левски София"), Стефан Крумов („ЦСКА"), Иван Дейков („ЦСКА"), Младен Петков („Септември София"), Марто Бойчев („ЦСКА 1948"), Кристиян Горянов („Каляри", Италия)

Нападатели: Самуил Цонов („Ботев Пловдив"), Никола Генчев („Септември София"), Кристиан Михайлов („Черно море"), Георги Ангелов („Еспаньол", Испания), Енес Мишев („Локомотив Пловдив")