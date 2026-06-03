Водещата българска компания в сферата на спортните залози и онлайн развлечения - WINBET, ще бъде основен партньор на Националната волейболна лига - мъже (НВЛ) за провеждането на шампионата в елитната ни група, който вече ще носи името WINBET Супер Волей.

WINBET ще бъде партньор и на турнирите за Купата и Суперкупата на България по волейбол.

Това съобщиха на специално събитие в столицата президентът на НВЛ и член на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) - Живко Желев, и главният изпълнителен директор на WINBET Онлайн - Малина Славчева.

Партньорското споразумение е за срок от три години.

„Изключително сме щастливи от партньорството с WINBET. За нас това е важна стъпка, която е признание за посоката, в която се развива българският волейбол през последните години, както и за усилията на всички клубове, състезатели, треньори и партньори, които ежедневно работят за развитието на най-успешния колективен спорт.

„Подкрепата на утвърдена компания като WINBET ни дава увереност, че вървим в правилната посока. Вярваме, че това сътрудничество ще допринесе за още по-високото качество на WINBET Супер Волей, както и за по-доброто популяризиране на волейбола.

„Убеден съм, че заедно с WINBET ще въведем доста иновации и ще реализираме редица инициативи, които ще донесат допълнителна стойност, както за клубовете и състезателите, така и за всички почитатели на волейбола, които са в залата или пред екраните. Това партньорство е инвестиция в бъдещето на спорта и ясен знак, че когато има визия, последователност и общи цели, развитието е неизбежно.

„Благодаря на WINBET за доверието и вярвам, че поставяме началото на едно успешно и дългосрочно сътрудничество, което ще помогне на българския клубен волейбол да достигне ново, още по-високо ниво", заяви президентът на НВЛ – мъже Живко Желев.

„WINBET има трайно присъствие в българския волейбол от години чрез партньорствата си с различни водещи български клубове и това е част от нашата обща стратегия в подкрепа на българския спорт. Щастливи сме, че сега можем да направим следващата логична стъпка в развитието на нашето сътрудничество с българския волейбол“, коментира главният изпълнителен директор на WINBET Онлайн, г-жа Малина Славчева.

„Убедена съм, че WINBET Супер Волей ще предложи все така оспорвани и интересни срещи и заедно ще можем да предложим на любителите на този спорт наистина незабравими преживявания“, допълни тя.