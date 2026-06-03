Десподов инвестира в недвижими имоти в Халкидики

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Крилото на гръцкия ПАОК (Солун) и капитан на българския национален отбор Кирил Десподов е направил инвестиции в Халкидики.

Това съобщава сайтът sportime.gr.

"Десподов е направил много важна инвестиция, като е отворил компания за недвижими имоти. Напоследък той се е посветил на това, като е направил няколко инвестиции в Халкидики, която е топ дестинация за повечето балканци.

Деспотов е започнал да закупува земя, където най-вероятно ще издигне жилищни комплекси, както и някои готови къщи, които се нуждаят от ремонт. Много умна инвестиция, тъй като капиталът е наличен", пише още в материала.