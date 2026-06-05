Може ли рингът да излекува разбитото сърце на Джошуа?

С приходите от следващите си два мача AJ ще осигури финансово родителите на приятелите му, които бяха с него в катастрофиралата кола, но не оцеляха

Ужасът връхлита Антъни Джошуа точно когато се чувства истински щастлив. Британският боксьор тъкмо е победил Джейк Пол на ринга и е предприел пътуване до Нигерия, за да отбележи новогодишните празници в компанията на най-близките си хора и да посети земите, откъдето са тръгнали предците му. Именно тогава се случва катастрофата. Шофьорът на луксозния джип опитва рисковано изпреварване и се забива в задната част на паркиран край пътя камион. Бившият световен шампион в тежка категория оцелява с натъртени ребра, но най-близките му приятели Латиф Айоделе и Сина Гами издъхват между смачканите ламарини. Първият е фитнес треньор на Джошуа, а вторият му е наставник по кондиционната подготовка. Всъщност двамата са плътно до него в добро и лошо.

Нелепата смърт на изпълнените с живот и планове за бъдещето мъже е тежък удар по психиката на техния най-близък другар. Джошуа престоява само два дни в болницата, за да превържат раните му, но емоционалните поражения не може да бъдат излекувани толкова лесно. Мнозина са убедени, че той ще се откаже от бокса.

"Сериозно се съмнявам, че Антъни ще намери сили в себе си, за да се качи отново на ринга. Страхувам се, че след ужасния инцидент той изгуби любовта си към това, което правеше най-добре", каза в началото на годината влиятелният промоутър Еди Хърн.

Думите му не се оказаха пророчески. Шест месеца след катастрофата Джошуа обяви, че ще се завърне на ринга в опит да излекува психиката си и да спечели пари за благотворителна кауза. Бившият олимпийски шампион прие да се бие със сравнително неизвестния албанец Кристиан Пренга, а по-късно ще се изправи срещу популярния по цял свят боец и шоумен Тайсън Фюри. Очаква се първият мач да се проведе още през юли, а другото далеч по-голямо зрелище да бъде оставено за края на годината.

Самият Джошуа призна в първото си интервю след смъртоносния инцидент, че ще се качи на ринга с идеята да спечели достатъчно пари, с които да подкрепи финансово родителите на загиналите си приятели.

"Искам да съм като войниците, които се бият за добра кауза. В случая аз ще се боксирам, за да подкрепя семействата на моите момчета. Всички ме питат как съм преодолял загубата, но в случая моите емоции не са най-важни. През цялото време си мисля през какво преминават майките на Латиф и Сина и знам, че самият аз нямам никакво право да се оплаквам", категоричен е боецът с 29 победи и само 4 загуби в кариерата си.

"Тренировките и желанието да побдя следващите си съперници ми дават цел в живота, а ние, спортистите, се нуждаем точно от това – да сме фокусирани върху конкретна задача. Това ми позволява да изхвърля лошите мисли от главата си и отново да бъда себе си", признава бившият световен шампион.

В битката с демоните той получава неочаквана подкрепа от бившия си съперник на ринга Олександър Усик. В миналото украинският боксьор на два пъти победи AJ и преди мачовете двамата си наприказваха какви ли не глупости, но след катастрофата Усик се показа в съвсем различна светлина. "Когато го чух за първи път по телефона, той звучеше като прекършен психически човек. Но в същото време усетих скрито желание да се справи с проблемите и да продължи напред. Моята задача беше просто да му покажа верния път", сподели наскоро действащият световен шампион, който влиза в залата и започва усилено да тренира с Джошуа.

AJ на свой ред разказа, че силно религиозният Усик му е помогнал да осъзнае истинската сила на молитвата.

Британецът сега изглежда добре подготвен физически и достатъчно излекуван психически, че да се появи отново пред многохилядна публика. И все пак той вече обмисля времето, когато ще окачи ръкавиците на пирона. Обеща да се бие до 40.

"Времето минава много бързо и три годинки ще излетят като сън", убеден е великият боксьор.