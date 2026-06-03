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№114 в света сензационно стигна 1/2-финал на "Ролан Гарос"

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Мая Хвалинска Снимка: Ройтерс

Квалификантката Мая Хвалинска (Полша) продължи впечатляващото си представяне на „Ролан Гарос", записвайки осма поредна победа в Париж. 24-годишната тенисистка елиминира 22-ата в схемата Анна Калинская (Русия) със 7:6 (3), 6:3, за да се класира за 1/2-финалите.

Хвалинска се възползва от 47-те непредизвикани грешки на рускинята и въпреки че пропусна аванс от 5:1 в първия сет, спечели тайбрека, а след това затвори и мача.

Това е първи полуфинал от "Големият шлем" за полякинята (114-а в света в момента) при едва третото ѝ участие в основна схема.

С този успех тя ще направи дебют в топ 30 на световната ранглиста от следващата седмица.

За място на финала Хвалинска ще спори с победителката от мача между световната номер 1 Арина Сабаленка (Беларус) и Диана Шнайдер (Русия).

Мая Хвалинска Снимка: Ройтерс

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