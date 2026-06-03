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Българин ще играе в серия "А" и през новия сезон

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Завърналият се в италианската серия "А" "Монца" продължи договора на българския национал Валентин Антов до лятото на 2027 година, съобщиха от клуба.

25-годишният бранител се завърна в игра в края на май след операция на коляното и продължително лечение.

Заради травмата Антов записа само 20 игрови минути в 2 мача през завършилата кампания, но от въпреки това от "Монца" решиха да продължат контракта му с още един сезон.

Така в серия "А" ще има българин и през новия сезон.

В началото на годината "Пиза" купи националния защитник Росен Божинов за 5 млн. евро от белгийския "Антверпен". Тимът от града на прочутата Наклонена кула обаче изпадна в серия "Б".

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