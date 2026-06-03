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Обявиха националите до 17 г. за контролите в Албания

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Светослав Петров

Юношеският национален отбор на България до 17 години ще проведе подготвителен лагер в Албания и ще изиграе две приятелски срещи срещу домакините.

Първата контрола е насрочена за 5 юни от 18:00 часа българско време, а вторият двубой ще се проведе на 8 юни от 11:00 часа българско време.

За предстоящите мачове селекционерът Светослав Петров повика следните футболисти:

Вратари:

Алек Тони Здравков (Левски София), Пламен Пандазиев (Септември София)

Защитници:

Маттиа Ди Пилло (Пескара), Мартин Кузманов (Септември София), Томи Хаджиев (Академик Пловдив), Антон Даскалов (Септември София), Християн Захариев (Етър Велико Търново), Максим Палиев (Академик Пловдив), Денислав Димитров (Лудогорец)

Полузащитници:

Кирил Костадинов (Одензе), Александър Динев (Септември София), Петър Кюмюрджиев (Нефтохимик Бургас), Даниел Тодоров (Лудогорец), Красимир Янакиев (ЦСКА 1948), Денислав Костов (Левски София), Кристиян Митрушев (Академик Пловдив)

Нападатели:

Калоян Недев (Несебър), Даниел Господинов (Ден Бош), Александър Сираков (Септември София), Петър Петров (Етър Велико Търново), Илия Антонов (Академик Пловдив), Николай Неделчев (Локомотив Пловдив)

Светослав Петров

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